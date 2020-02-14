ФАС обещает не допускать доминирования на рынке агрегаторов такси

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает важным не допускать на рынке онлайн-агрегаторов такси таких слияний-поглощений, которые приводили бы к доминирующему положению отдельных участников, заявил в интервью "Российской газете" замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

"Мы в рамках предполагаемой сделки по приобретению компанией "Яндекс.Такси" активов сервиса "Везет" анализируем ситуацию и свои выводы обязательно изложим", - пообещал замруководителя ФАС.

По его мнению, в целом, систему регулирования онлайн-агрегаторов нужно выстраивать от общего к частному.

"Понятие агрегатора должно быть в первую очередь заложено в закон об информации, информационных технологиях и защите информации, а уже потом - в различных отраслевых законах, учитывающих особенности конкретных секторов. В противном случае оно может грешить узостью восприятия и создавать проблемы с правоприменением, а это сдерживающий фактор для развития рынка", - пояснил Анатолий Голомолзин.

По его словам, ни у кого нет сомнений, что этот рынок нужно развивать.

"С появлением таких платформ качество услуг изменилось. Вы можете не только в одном населенном пункте, но и в поезде заказать себе такси к точке прибытия в то время, которое вам удобно. При этом четко знаете цену, понимаете, какой будет класс автомобиля. Поэтому двигаться нужно в направлении совершенствования правил работы именно этого рынка", - подчеркнул замруководителя ФАС.

Комментируя тему жалоб водителей на слишком высокие комиссии, которые устанавливают им онлайн-агрегаторы, Анатолий Голомолзин отметил, что если выйти на улицу и посмотреть на поток машин, то можно увидеть, насколько увеличилось количество такси.

"Раньше такого не было. Это к вопросу о том, выгодно или невыгодно работать с онлайн-агрегаторами и их высокими комиссиями. Но, конечно, я согласен и с тем, что у водителей могут быть свои аргументы. Поэтому их жалобы на завышение комиссии со стороны агрегаторов могут быть рассмотрены на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства", - сказал замруководителя ФАС.