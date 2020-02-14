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14.02.2020 08:28
Рубрика: Легковые авто

Fitch: Мировой авторынок пострадает от коронавируса в 2020 году

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Вспышка коронавируса грозит снижением продаж новых автомобилей в Китае и перебоями в мировых цепочках поставок. Об этом говорится в сообщении агентства Fitch.

Это, в свою очередь, усугубит общую ситуацию на авторынке в 2020 году, считают аналитики агентства. Воздействие вспышки коронавируса на кредитную ситуацию будет ограниченным в том случае, если она будет кратковременной.

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Наибольшее влияние на авторынок, полагают специалисты агентства, окажет именно падение продаж новых авто в Китае, на который приходится около 30 процентов мирового рынка. Аналитики прогнозируют восстановление покупательской способности с апреля.

Другая проблема - это приостановка производства в Китае: многие предприятия отправили сотрудников в долговременный отпуск из-за эпидемии коронавируса. Даже если заводы возобновят работу в ближайшее время, сбои с поставками могут наблюдаться вплоть до начала марта.

От вспышки коронавируса за пределами Китая, полагают аналитики Fitch, больше всего пострадают немецкие автопроизводители и поставщики. Риск связан с падением продаж, а не приостановкой производств. К примеру, на Daimler и BMW приходится порядка 30 процентов общих продаж на китайском рынке, на Volkswagen - около 40.

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#авто