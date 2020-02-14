Групповые туры по Кварталу красных фонарей в Амстердаме запретят

Групповые туры по знаменитому Кварталу красных фонарей в Амстердаме запретят. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

В мэрии отметили, что каждый день район посещают более 100 организованных групп. На большое количество туристов жалуются местные жители и предприниматели. Кроме того, недовольны и работницы секс-индустрии, которых регулярно оскорбляют и фотографируют без их согласия. С 1 апреля все изменится. Запрет будет распространяться на улицы, где есть окна-витрины с красным освещением.

Напомним, о крупнейшей за последние 20 лет реформе в области секс-индустрии "Российская газета" писала в июле прошлого года. Мэр города Фемке Халсема решила кардинально изменить облик известного на весь мир квартала.

"Многие женщины, которые работают там, чувствуют себя униженными, подвергаются насмешкам, и это одна из причин, по которым мы задумали нашу реформу", - заявила Халсема. Она предложила перенести сам квартал из центральных районов Амстердама на окраины. В создаваемую таким образом городскую эротическую зону можно будет попасть лишь через специальные пропускные пункты.