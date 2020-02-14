Новости

Джаз на "сеновале": на курорте Эвиан пройдет фестиваль Jazz a la Grange 14:30
В США выразили опасения по поводу утраты действенности своих санкций 01:34
Групповые туры по Кварталу красных фонарей в Амстердаме запретят 00:56
Трамп хочет запретить слушать его разговоры с другими лидерами 00:46
В Турции обанкротилась авиакомпания Atlas Global 00:40
Послу РФ в Турции угрожали из-за событий в Идлибе 00:22
Иностранные арбитры не будут работать на матчах ЧР по футболу 13.02.2020
Посольство Италии превратилось на один вечер в оперу 13.02.2020
Трамп заявил, что не против проголосовать за гея-кандидата в президенты 13.02.2020
Сын Пеле назвал слова о депрессии отца ошибкой перевода 13.02.2020
В Подмосковье за "продажу компромата" задержан блогер 13.02.2020
Право Трампа по применению силы в отношении Ирана могут ограничить 13.02.2020
Трамп и медиамагнат Блумберг обменялись оскорблениями в соцсетях 13.02.2020
В Москве подростки попали в больницу после домашних побоев 13.02.2020
В Ираке ракетами обстреляна военная база США 13.02.2020
Выборы губернатора Калужской области пройдут в сентябре 13.02.2020
Минфин заявил о поддержке стратегии Сбербанка 13.02.2020
В московском метро погиб пассажир 13.02.2020
Калужский экс-губернатор объяснил отставку обновлением власти 13.02.2020
Путин встретился с врио главы Калужской области Шапшой 13.02.2020
На увеличение бюджетных мест в вузах выделят около 1,3 трлн рублей 13.02.2020
Расходы бюджета в 2020 году вырастут на 163 млрд рублей 13.02.2020
МВД проверит BBC, "Медузу" и "Радио свобода" на пропаганду наркотиков 13.02.2020
В Москве задержана женщина, бросившая младенца у метро 13.02.2020
Сериал BBC "Дракула" может быть продлен на второй сезон 13.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
75 лет назад авиация англо-американских сил почти уничтожила Дрезден
75 лет назад авиация англо-американских сил почти уничтожила Дрезден
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
14.02.2020 00:56
Рубрика: В мире

Групповые туры по Кварталу красных фонарей в Амстердаме запретят

Групповые туры по знаменитому Кварталу красных фонарей в Амстердаме запретят. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Амстердам ввел новый налог для туристов

В мэрии отметили, что каждый день район посещают более 100 организованных групп. На большое количество туристов жалуются местные жители и предприниматели. Кроме того, недовольны и работницы секс-индустрии, которых регулярно оскорбляют и фотографируют без их согласия. С 1 апреля все изменится. Запрет будет распространяться на улицы, где есть окна-витрины с красным освещением.

Напомним, о крупнейшей за последние 20 лет реформе в области секс-индустрии "Российская газета" писала в июле прошлого года. Мэр города Фемке Халсема решила кардинально изменить облик известного на весь мир квартала.

"Многие женщины, которые работают там, чувствуют себя униженными, подвергаются насмешкам, и это одна из причин, по которым мы задумали нашу реформу", - заявила Халсема. Она предложила перенести сам квартал из центральных районов Амстердама на окраины. В создаваемую таким образом городскую эротическую зону можно будет попасть лишь через специальные пропускные пункты.

В мире Европа Нидерланды

Главное сегодня

Путин: Пока я президент, у нас не будет "родителя номер один" и "родителя номер два"
Мишустин поручил упростить рефинансирование ипотечных кредитов
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
США ввели санкции против трех российских предприятий
Рассекречены архивы военных об освобождении Будапешта 75 лет назад
Фоторепортаж
Фоторепортаж
В Голливуде вручили премию "Оскар"
В мире
В мире
Самый ценный экспонат с "Титаника" показали в США