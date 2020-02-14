Клишас: Для голосования по Конституции предоставят дополнительный выходной

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Андрей Клишас сообщил, что голосование по президентским инициативам пройдет в выходной день, но не за счет других нерабочих дней.

"Дополнительный выходной день будет предоставлен в связи с проведением общероссийского голосования. Его предлагается установить специальной нормой закона о поправке в Конституцию", - сказал сенатор.

По его словам, никаких иных изменений в этой связи вносить в законы не потребуется. "Этот день не станет выходным днем за счет других выходных и нерабочих праздничных дней", - уточнил Клишас. "Иная интерпретация данных предложений является неверной и осознанным введением в заблуждение", - подчеркнул он.

Накануне в ходе встречи с членами рабочей группы по подготовке изменений в Конституции такое пожелание высказал президент России Владимир Путин. Он согласился с тем, что имеет смысл проводить голосование в будний день, но сделав его выходным. "Особое внимание правительства на это обращаю, чтобы потом этот выходной день не вытащили от каких-нибудь праздников - первомайских или новогодних", - добавил глава государства.