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14.02.2020 21:36
Рубрика: Digital

Министр Мантуров: Надеюсь, китайские смартфоны не подорожают

Текст: Александр Проценко

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил журналистам, что эпидемия коронавируса в Китае не приведет к повышению цен на смартфоны, поступающие в Россию из Поднебесной.

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"Надеюсь, никаких чрезвычайных ситуаций не будет. Я очень надеюсь и рассчитываю на это, это все зависит от своевременности и объемов поставок", - сказал глава ведомства, отвечающего в том числе за торговлю.

Ранее в деловых СМИ в комментариях аналитиков говорилось, что отсутствие смартфонов из Китая в ближайшие две недели из-за коронавируса пока никак не отразилось на российском рынке. Но если поставки задержатся и дальше, это приведет к значительному увеличению цен. Прогнозы основывались на информации, что китайские производители смартфонов Huawei (включая дочерний бренд Honor), Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo, а также американская Apple, чье производство находится в Китае, из-за проблем с коронавирусом отложили сроки поставок своей продукции в Россию.

Фото: iStock
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Но министр Мантуров настроен оптимистично. "Я не могу точно спрогнозировать, как долго продлится эпидемия в Китае, которая влияет в данном случае не на заражение смартфона, а на загрузку предприятий, с учетом того, что они снижают темпы производства" - отметил он. Однако, по словам министра, российское предпринимательское сообщество "всегда очень использует разные ситуации, и коронавирус не является исключением".

Digital Гаджеты Правительство Минпромторг Распространение коронавируса COVID 19

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