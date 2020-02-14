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14.02.2020 20:34
Рубрика: Экономика

Минздрав проработает вопрос закупки лекарств для онкобольных

Текст: Александр Проценко

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила на профильном совещании, что Минздрав проработает вопрос о снятии ограничений с западных лекарств для онкобольных. Кабмину известно о проблемах с лекарственным обеспечением больных раком, сказала вице-премьер.

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Сейчас из-за бюрократических процедур российские медики не могут свободно закупать эти препараты на торгах. Хотя деньги имеются, правительство РФ выделило из резервного фонда 22 млн рублей, на которые будет закуплено более 11 тысяч упаковок лекарств. Есть также указание премьер-министра Михаила Мишустина.

"В вопросах борьбы с раком в приоритете должна быть не страна происхождения лекарства, а интересы пациентов", - подчеркнул глава правительства.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Власть Работа власти Правительство Вице-премьеры Правительство Минздрав Онкология: как победить рак

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