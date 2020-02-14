Песков: Вопрос о выходном для голосования по Конституции проработают

Вопрос о том, как будет оплачен выходной в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, еще будет прорабатываться. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, вчера Владимир Путин поддержал предложение рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию о том, что день голосования должен быть будним, но при этом объявлен выходным.

"Я не думаю, что эти детали прорабатывались до сих пор. Поэтому еще предстоит как-то определиться. Но в данном случае совершенно очевидно, если речь идет о выходном дне, тем более самостоятельном выходном дне, который далее не будет вычитаться из каких-то грядущих выходных, на что обратил внимание президент, то, соответственно, он будет также объявлен, как другие выходные дни, со всеми остальными режимами оплаты", - сказал представитель Кремля.