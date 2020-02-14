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14.02.2020 10:37
Рубрика: Общество

РКК "Энергия": пилотируемый "Орел" отправится к Луне в 2028 году

Текст: Алена Ларина

Российский космический корабль "Орел" может полететь на МКС в сентябре 2025 года. Его первый полет к международной станции в беспилотном режиме должен состояться годом ранее.

Фото: iStock
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По информации ракетно-космической корпорации "Энергия", предназначенный для полетов на Луну "Орел" разрабатывается уже десять лет. Его беспилотный испытательный запуск сначала был намечен на 2015 год, но потом планы изменились.

Корабль полетит к МКС на ракете "Ангара-А5" с космодрома Восточный под управлением пилотов только через пять лет. В последующие два года также запланированы полеты на "Ангаре", а в 2028 году "Орел" стартует на ракете сверхтяжелого класса "Енисей". На этом летные испытания корабля завершатся.

Общество Космос Космодром Восточный Освоение Луны

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