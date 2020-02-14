Пираты захватили контейнеровоз у берегов Нигерии

Посольство России в Нигерии пытается установить национальную принадлежность моряков контейнеровоза датской компании Maersk Tema, который был захвачен пиратами у берегов Нигерии. Как сообщает РИА Новости, нападение на судно произошло в пятницу рано утром.

Экипаж сообщил, что на корабль ворвались неизвестные с автоматами. Другие подробности, включая требования пиратов, выясняются. Корабль направлялся в Лагос из порта Пуэнт-Нуар.

В последние годы Гвинейский залив из-за нападений пиратов превратился в одно из самых опасных мест для судоходства. Последний аналогичный инцидент произошел у берегов Нигерии в январе.