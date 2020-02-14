Правительство РФ разработало меры для улучшения лечения онкобольных

Правительство подготовило перечень из девяти первоочередных мер для повышения эффективности профилактики и лечения онкологических заболеваний, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у премьер-министра.

1. Ведущими онкологами должны быть разработаны, а Министерством здравоохранения утверждены схемы лечения больных с онкологическими заболеваниями. На основании этих схем правительство сформирует перечень лекарственных препаратов, закупка которых может осуществляться по торговым наименованиям.

2. Пациенты смогут продолжить прием в амбулаторных условиях того лекарственного препарата с конкретным торговым наименованием, которое они получали в стационарных условиях. Это позволит не менять курс лечения, доказавший свою эффективность.

3. Министерство здравоохранения проработает вопрос о снятии с отдельных иностранных лекарственных препаратов ограничений, из-за которых медицинские организации не имеют возможности покупать их на торгах.

4. Чтобы подтвердить или опровергнуть качество и эффективность обращающихся на рынке дженериков, предлагается провести сравнительный анализ всех российских онкологических препаратов и их соответствие оригинальным по качеству, эффективности и безопасности. Работу может провести Росздравнадзор.

5. Сегодня сравнительные пострегистрационные клинические исследования проводят сами медицинские организации, которые имеют возможность каждый день наблюдать за эффективностью лечения пациентов, но результаты этих исследований никак не учитываются.

Минздрав проанализирует практику и при необходимости представит предложения по нормативному урегулированию вопроса и финансовому обеспечению исследований.

6. Решения требует вопрос с теми онкологическими препаратами, которых или нет на рынке или они не имеют в инструкциях показаний для применения при лечении детей. Министерство здравоохранения проведет анализ их использования и предложит меры, которые позволят врачам назначать лекарства.

7. Ни одно федеральное ведомство не имеет полномочий по анализу рынка с точки зрения наличия или отсутствия препаратов, поэтому правительство не обладает точной информацией о том, какие лекарства и в каком объеме находятся на рынке. Эти полномочия будут предоставлены Росздравнадзору.

8. Национальный проект "Здравоохранение" правительство дополнит мероприятием по утверждению единого порядка диспансерного наблюдения за онкологическими больными. Сейчас такого порядка нет, часть больных просто не ставится на учет.

9. О необходимости подготовки кадров ведущие врачи-онкологи говорили на встрече с председателем правительства. В короткие сроки такого специалиста обучить невозможно. Понадобится подготовить специализацию и изменить требования по профессиональному образованию врачей. Эти требования Минздрав разработает совместно с экспертами.