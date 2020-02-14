Президент Бразилии назвал Greenpeace "мерзостью и мусором"

Президент Бразилии Жаир Болсонару резко высказался по поводу деятельности Greenpeace, комментируя нападки природоохранной организации на недавно созданный Совет по Амазонии.

"Что это за мерзость под названием Greenpeace? Это мусор", - раздраженно сказал глава государства, отвечая на неудобный вопрос журналиста. Экологи не промолчали. Они выразили сожаление, что Болсонару "придерживается позиции, неподобающей для должности, которую он занимает".

В сообщении Greenpeace подчеркивается, что не удивлены поведением президента Бразилии. "В подобных случаях недовольство тех, кто разрушает окружающую среду, звучит как комплимент", - приводит слова организации РИА Новости.