Путин назначил помощников Медведевa

Президент России назначил помощников заместителя председателя Совета Безопасности РФ.

Пресс-секретарь экс-премьера Дмитрия Медведева Олег Осипов снова будет работать со своим начальником. Осипов перешел теперь в Совбез, став помощником замглавы Совбеза РФ - в январе Медведев был назначен на эту должность.

Другими помощниками зампредседателя СБ РФ стали Михаил Тринога и Сергей Соболев. Тринога был руководителем секретариата Медведева, когда тот возглавлял правительство, а Соболев - руководителем протокола.