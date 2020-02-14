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14.02.2020 13:13
Рубрика: Власть

Путин возложил на ЦИК организацию голосования по поправкам в Конституцию

Текст: Кира Латухина
Организацией подготовки и проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию займется Центризбирком. Такое распоряжение подписал глава государства.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В документе указано, что именно ЦИК реализует мероприятия, связанные с развитием избирательной системы в стране, внедрением, эксплуатацией и развитием средств автоматизации, правовым обучением избирателей, профессиональной подготовкой членов избиркомов и других организаторов выборов, референдумов, изданием необходимой печатной продукции.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"В связи с необходимостью обеспечения участия граждан Российской Федерации в решении вопросов о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации: органам государственной власти, органам местного самоуправления, иным государственным органам и организациям подготовиться к проведению общероссийского голосования", - говорится в распоряжении.

Правительству Владимир Путин поручил оперативно выделить ЦИКу средства из федерального бюджета для подготовки проведения голосования, причем объем средств не может быть меньше суммы, потраченной на выборы президента 2018 года (с учетом фактического уровня инфляции за период с декабря 2018 года по декабрь 2019 года).

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Органам власти поручено содействовать избиркомам в подготовке голосования, а также в материально-техническом обеспечении (включая предоставление избиркомам бесплатно помещений, транспортных средств, средств связи и оборудования).

Напомним, что вчера глава государства поддержал предложение рабочей группы по рассмотрению предложений по внесению поправок в Конституцию, что организацией голосования должен заняться ЦИК и обещал подписать соответствующее распоряжение. Также Владимир Путин одобрил идею провести голосование в будний день, сделав его выходным - но не за счет других праздников. Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже подтвердила готовность ведомства приступить к работе по организации общероссийского голосования.

Власть Работа власти Госуправление Президент Изменения в Конституцию РФ

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