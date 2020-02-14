Арестована женщина, бросившая младенца у метро "Парк Победы"

Женщина, выбросившая собственного ребенка у станции московского метро "Парк Победы", заключена под стражу на время следствия.

Такое решение принял Дорогомиловский районный суд столицы, передает ТАСС. Арест 29-летней Мафтуханон Каримовой санкционирован до 12 апреля.

Ранее на допросе у следователя СК женщина призналась в преступлении. Она заявила, что избавилась от младенца из-за тяжелого материального положения. Против подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности".