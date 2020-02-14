Мать брошенного у метро в Москве младенца объяснила свой поступок

Следственный комитет опубликовал видео допроса женщины, бросившей своего ребенка у станции московского метро "Парк Победы".

В беседе со следователем 29-летняя приезжая из Средней Азии полностью признала свою вину. По ее словам, на такой поступок ее вынудило безденежье. "Я подъехала к станции метро и решила оставить его на земле", - рассказала подозреваемая.

В течение дня следователь направит в суд ходатайство об аресте женщины. Как уже писала "РГ", против нее возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности".