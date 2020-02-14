Число жертв ДТП под Тамбовом выросло до шести

Шестой пострадавший в столкновении двух грузовиков под Тамбовом умер в больнице, сообщил "РГ" руководитель пресс-службы регионального УМВД Алексей Жданов.

Напомним, авария с участием грузопассажирской "Газели" и грузовика Foton произошла около 5.00 на 499 километре трассы Р-22 "Каспий". По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель "Газели", выехавший на встречную полосу.

После удара отечественный автомобиль загорелся, находившиеся внутри пять человек погибли. Водителя Foton доставили в больницу, но медики не смогли его спасти.