Главархив Москвы рассказал о любовных письмах с фронтов ВОВ

Главархив Москвы хранит семейные архивы многих участников Великой Отечественной войны. Один из них - оборвавшаяся история любви танкиста, героя Великой Отечественной войны, гвардии старшего лейтенанта Бориса Дмитриевского. Об этом сообщает портал Центрального государственного архива Москвы.

Согласно данным портала, в архиве Дмитриевского около 400 документов, включая фотографии, материалы о призыве на военную службу и награждении, а также 192 письма, адресованные его любимой. Передала письма и документы его вдова Людмила Емельянова. История любви Бориса и Людмилы началась со школьной парты в Москве еще до войны. После школы Борис учился во 2-м Саратовском танковом училище, и в декабре 1942 года он получил звание младшего лейтенанта. С апреля 1943 года он командовал танком Т-34 в танковой бригаде 3-го гвардейского Котельниковского танкового корпуса. Его школьная подруга Людмила поступила в Московский авиационный институт.

Фото: Главархив Москвы

Письма Бориса любимой из училища были полны надежд, он мечтал о встрече с ней. В письме от 10 сентября 1944 года Борис писал Людмиле о том, чтобы она не отчаивалась, если что-то случится. А также напомнил, что он месяцами смотрел смерти в лицо, но выжил. К началу Восточно-Прусской операции в январе 1945 года на груди старшего лейтенанта Бориса Дмитриевского были ордена Красного Знамени, Красной Звезды и Отечественной войны I степени. На счету танкиста были десятки единиц уничтоженной немецкой техники, включая "тигры" и "пантеры". Но вот между боями выпал долгожданный отпуск в Москву, и они встретились и решили пожениться. С этого момента он называет Людмилу своей женой, подписываясь в письмах: "Твой муж Борис". Последнее от него письмо пришло девушке 21 января 1945 года, оно заканчивалось словами "Жди, и я вернусь!". Но 11 марта 1945 года на территории Германии, ведя тяжелые бои в районе городов Диршау и Нойштадт, немецкий снаряд тяжело ранил командира танковой роты, Бориса, через некоторое время он умер на операционном столе армейского госпиталя.

Дмитриевский посмертно удостоен высокого звания Героя Советского Союза указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за "образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство".

Как сообщает портал Главархива, с этими и другими документами можно ознакомиться в читальных залах ведомства.

Кстати: В рамках проекта "Москва - с заботой об истории", стартовавшего в апреле 2019 года, москвичи уже передали на постоянное хранение в архив около 6300 материалов и личных вещей участников Великой Отечественной войны, включая тысячу орденов, медалей, планок и нагрудных знаков, 80 предметов быта, одежды и личного пользования. Памятные вещи, фотографии и документы принимают в центрах госуслуг "Мои документы", где уже сегодня многие материалы представлены в выставочных проектах. Вместе с москвичами Главархив Москвы сохраняет историю.