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14.02.2020 13:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Главархив Москвы рассказал о любовных письмах с фронтов ВОВ

Текст: Ирина Огилько
Фото: Главархив Москвы Фото: Главархив Москвы
Фото: Главархив Москвы

Главархив Москвы хранит семейные архивы многих участников Великой Отечественной войны. Один из них - оборвавшаяся история любви танкиста, героя Великой Отечественной войны, гвардии старшего лейтенанта Бориса Дмитриевского. Об этом сообщает портал Центрального государственного архива Москвы.

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Согласно данным портала, в архиве Дмитриевского около 400 документов, включая фотографии, материалы о призыве на военную службу и награждении, а также 192 письма, адресованные его любимой. Передала письма и документы его вдова Людмила Емельянова. История любви Бориса и Людмилы началась со школьной парты в Москве еще до войны. После школы Борис учился во 2-м Саратовском танковом училище, и в декабре 1942 года он получил звание младшего лейтенанта. С апреля 1943 года он командовал танком Т-34 в танковой бригаде 3-го гвардейского Котельниковского танкового корпуса. Его школьная подруга Людмила поступила в Московский авиационный институт.

Фото: Главархив Москвы

Письма Бориса любимой из училища были полны надежд, он мечтал о встрече с ней. В письме от 10 сентября 1944 года Борис писал Людмиле о том, чтобы она не отчаивалась, если что-то случится. А также напомнил, что он месяцами смотрел смерти в лицо, но выжил. К началу Восточно-Прусской операции в январе 1945 года на груди старшего лейтенанта Бориса Дмитриевского были ордена Красного Знамени, Красной Звезды и Отечественной войны I степени. На счету танкиста были десятки единиц уничтоженной немецкой техники, включая "тигры" и "пантеры". Но вот между боями выпал долгожданный отпуск в Москву, и они встретились и решили пожениться. С этого момента он называет Людмилу своей женой, подписываясь в письмах: "Твой муж Борис". Последнее от него письмо пришло девушке 21 января 1945 года, оно заканчивалось словами "Жди, и я вернусь!". Но 11 марта 1945 года на территории Германии, ведя тяжелые бои в районе городов Диршау и Нойштадт, немецкий снаряд тяжело ранил командира танковой роты, Бориса, через некоторое время он умер на операционном столе армейского госпиталя.

Фото: Татьяна Андреева
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Дмитриевский посмертно удостоен высокого звания Героя Советского Союза указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за "образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство".

Как сообщает портал Главархива, с этими и другими документами можно ознакомиться в читальных залах ведомства.

Кстати: В рамках проекта "Москва - с заботой об истории", стартовавшего в апреле 2019 года, москвичи уже передали на постоянное хранение в архив около 6300 материалов и личных вещей участников Великой Отечественной войны, включая тысячу орденов, медалей, планок и нагрудных знаков, 80 предметов быта, одежды и личного пользования. Памятные вещи, фотографии и документы принимают в центрах госуслуг "Мои документы", где уже сегодня многие материалы представлены в выставочных проектах. Вместе с москвичами Главархив Москвы сохраняет историю.

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