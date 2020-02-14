Путин подписал указ об увековечении памяти Лужкова

Президент подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Глава государства отметил "значительный вклад Ю. М. Лужкова в становление российской государственности и развитие г. Москвы" и рекомендовал столичному правительству рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски на доме, где жил Лужков, присвоить его имя Московскому городскому университету управления правительства Москвы, а также провести другие мероприятия по увековечению памяти бывшего мэра.

Напомним, Лужков умер 10 декабря 2019 года. Он был столичным градоначальником с 1992 года по 2010 год.