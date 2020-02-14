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14.02.2020 12:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Росстат: Женихов лучше всего искать в Москве и Краснодарском крае

Текст: Елена Новоселова
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Росстат опубликовал новые данные по свадьбам и разводам россиян, из которых следует, что наши граждане стали чаще посещать ЗАГС. "В 2019 году в стране было заключено почти 917 тысяч браков, что на 24 тысячи больше, чем годом ранее, а количество разводов в прошлом году сократилось до 528 тысяч - на 56 тысяч меньше, чем в 2018-м", - говорится в сообщении медиаофиса Всероссийской переписи населения-2020.

Фото: AlexLinch / iStock
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Активнее всего женятся россияне 25-29 лет. Впрочем, это объясняется просто: молодых людей этой возрастной категории просто больше, чем, к примеру, 20-24-летних. Почему же мы меньше разводимся? Причина тоже прозаична: в стране увеличивается число гражданских браков, соответственно, если они и распадаются, статистика об этом не знает.

Больше всего женятся в Москве. За минувший год в городе зарегистрировано 79 418 семей, что на 4 тысячи больше, чем в 2018-м. Вторая позиция у Московской области (54,4 тысячи по сравнению с 49,3 тысячи в 2018 году), "бронза" принадлежит Санкт-Петербургу.

Ивановская область по-прежнему город невест! Кроме этого региона больше всего незамужних дам еще в Ярославской, Тульской и Новгородской областях. Там доля мужчин составляет 45% от всего населения.

Женихов лучше искать в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае - в этих регионах больше всего неженатых мужчин в возрасте от 16 лет.

И о разводах. Их стало больше только в пяти регионах страны: в Московской области - 32 622, Краснодарском крае - 22 512, Удмуртии - 4492, Карелии - 2839 и в Чечне - 1048 случаев.

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