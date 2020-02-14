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14.02.2020 07:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Чите выписали из больницы семью болевшего коронавирусом китайца

Текст: Анна Бондаренко

В пятницу из краевой клинической инфекционной больницы в Чите выписали жену и дочь гражданина КНР, который переболел коронавирусом. Они находились под наблюдением медиков как люди, контактировавшие с больным, анализы подтвердили отсутствие у них опасного заболевания, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

Фото: REUTERS/Koki Kataoka
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"У них были взяты анализы на наличие коронавирусной инфекции, которые показали отрицательный результат. Девочке назначена терапия от ОРВИ, ребенок был осмотрен заведующей кафедрой детских инфекций Читинской государственной медицинской академии, доктором медицинских наук Натальей Миромановой, откорректировано лечение", - рассказал главный врач инфекционной больницы Сергей Юрчук.

Напомним, что гражданин КНР Ван Юньбинь, у которого подозревали коронавирус, был госпитализирован 26 января. Накануне с женой и дочерью он вернулся из Китая, где навещал родственников. Его семью тоже поместили в карантин. Первый анализ, взятый у мужчины, показал отсутствие заболевания, второй дал положительный результат. Полностью выздоровевшего гражданина КНР выписали два дня назад.

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