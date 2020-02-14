Омский пенсионер переехал человека и тем самым спас его от смерти

В Омске 73-летний пенсионер за рулем Hyundai Tucson совершил наезд на мужчину, лежавшего прямо на дороге. Как рассказали в областном управлении МВД, это произошло на улице Волховстроя.

Водитель двигался по междворовому проезду, предположительно, выезжал с парковки и не заметил лежащего прямо на дороге человека. Позднее было установлено, что пострадавший 1977 года рождения был пьян. Он получил тяжелые травмы и был доставлен в медучреждение.

Однако все могло бы закончиться еще хуже, если бы мужчина остался лежать на улице. Как уточнили "РГ" в полиции, на момент госпитализации у пострадавшего было диагностировано обморожение стоп и рук, а также общее сильное переохлаждение.

В полиции начали проверку по факту происшествия. Уже известно, что алкоголя в крови водителя не обнаружено.