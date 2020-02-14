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14.02.2020 10:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-прокурор Северной Осетии задержан по подозрению в убийстве

Текст: Михаил Сухарев (Северная Осетия)
Фото: youtube.com/Вызов времени Фото: youtube.com/Вызов времени
Фото: youtube.com/Вызов времени

Бывшего прокурора Республики Северная Осетия - Алания Игоря Чельдиева задержали по подозрению в убийстве своей гражданской жены. Как в пятницу рассказали в следственном управлении СК России по региону, на его земельном участке в селении Кобань Пригородного района республики было найдено спрятанное тело женщины.

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"Благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям по подозрению в совершении данного преступления задержан 57-летний бывший сотрудник прокуратуры РСО - Алания, с которым проживала потерпевшая", - сообщает официальный сайт СК по РСО - Алания.

Напомним, в начале января 2020 года в Северной Осетии пропала 44-летняя женщина. Вчера полицейские обнаружили ее тело на даче бывшего старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму прокуратуры Северной Осетии Игоря Чельдиева.

Против него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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