Экс-прокурор Северной Осетии задержан по подозрению в убийстве

Бывшего прокурора Республики Северная Осетия - Алания Игоря Чельдиева задержали по подозрению в убийстве своей гражданской жены. Как в пятницу рассказали в следственном управлении СК России по региону, на его земельном участке в селении Кобань Пригородного района республики было найдено спрятанное тело женщины.

"Благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям по подозрению в совершении данного преступления задержан 57-летний бывший сотрудник прокуратуры РСО - Алания, с которым проживала потерпевшая", - сообщает официальный сайт СК по РСО - Алания.

Напомним, в начале января 2020 года в Северной Осетии пропала 44-летняя женщина. Вчера полицейские обнаружили ее тело на даче бывшего старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму прокуратуры Северной Осетии Игоря Чельдиева.

Против него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".