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14.02.2020 15:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье из-за уголовных дел отстранен глава города

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отстранил от должности главу Георгиевского городского округа Максима Клетина, против которого заведены два уголовных дела. Как сообщил руководитель края на своей странице в Instagram, "последние события с главой округа привели к утрате доверия".

Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости
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"Вы знаете, что я не считал правильным давать оценку или вмешиваться в инцидент с главой Георгиевского городского округа, - написал губернатор. - Сегодня ситуация вышла за рамки эмоциональных или субъективных оценок. У правоохранительных органов появились основания полагать, что Максим Клетин не просто стал героем видеороликов в интернете, а совершил противоправные действия. Возбуждены уголовные дела. Это факт, который ни к чему другому, кроме как к утрате доверия, в том числе и моего лично, привести не может".

На время следствия исполнять обязанности главы Георгиевского городского округа будет Жанна Донец.

Как уже сообщалось, против Максима Клетина следственное управление СК по Ставропольскому краю завело два уголовных дела: его подозревают "в угрозе убийством и использовании подложного документа". По данным следствия, для вступления в должность он представил диплом, который не мог получить, так как был отчислен из учебного заведения. Также заявление на него написала знакомая, которую он угрожал избить и убить.

Происшествия Преступления Должностные преступления Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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