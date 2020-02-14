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14.02.2020 18:50
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Суд обязал Кержакова выплатить бывшей жене 5 млн за неуплату алиментов

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Анатолий Медведь/РИА Новости Фото: Анатолий Медведь/РИА Новости
Фото: Анатолий Медведь/РИА Новости

Футболисту Александру Кержакову увеличена неустойка за неуплату алиментов. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, спортсмену предстоит заплатить 5 миллионов рублей.

Фото: Михаил Киреев/РИА Новости
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Изначально мировой судья судебного участка №171, рассматривая вопрос о неустойке, решил, что Кержаков должен заплатить 1,2 миллиона рублей. Бывшая жена Кержакова настаивала на том, что сумма должна быть 6 миллионов 444 тысячи.

В итоге Приморский районный суд поставил точку в данной вопросе, определив, что сумма неустойки должна составлять 5 миллионов.

Напомним, бывшая жена футболиста Милана Кержакова через суд пытается взыскать со спортсмена более 12 миллионов рублей алиментов. Сам футболист, который сейчас перешел на тренерскую работу, заявил на одном из своих обращений в суд, что его доход упал за последнее время в 50 раз, и он не имеет возможности выплачивать алименты в изначально оговоренном объеме.

Спорт Спортивная жизнь Спортсмены Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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