Суд обязал Кержакова выплатить бывшей жене 5 млн за неуплату алиментов

Футболисту Александру Кержакову увеличена неустойка за неуплату алиментов. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, спортсмену предстоит заплатить 5 миллионов рублей.

Изначально мировой судья судебного участка №171, рассматривая вопрос о неустойке, решил, что Кержаков должен заплатить 1,2 миллиона рублей. Бывшая жена Кержакова настаивала на том, что сумма должна быть 6 миллионов 444 тысячи.

В итоге Приморский районный суд поставил точку в данной вопросе, определив, что сумма неустойки должна составлять 5 миллионов.

Напомним, бывшая жена футболиста Милана Кержакова через суд пытается взыскать со спортсмена более 12 миллионов рублей алиментов. Сам футболист, который сейчас перешел на тренерскую работу, заявил на одном из своих обращений в суд, что его доход упал за последнее время в 50 раз, и он не имеет возможности выплачивать алименты в изначально оговоренном объеме.