Мама ученицы, которую отчитали за форму ног, объяснила причину конфликта

В Петрозаводске мама девочки, которую пристыдила директор школы за "толстоватые" ноги, объяснила, как все случилось. Ее дочка заступилась за одноклассницу, у которой произошел конфликт с учителем-предметником. И уже потом школьницу вызвали к директору. Разговор она записала на видео.

Напомним, в Петрозаводске обнародовали видео, на котором директор школы отчитывает ученицу за короткую юбку, мол, с "толстоватыми" ногами ее носить не стоит. Все это произошло еще в 2018 году.

Как рассказала мама девочки телеканалу "Звезда", после разговора с дочерью директор пригласила ее в школу. Она пришла на следующий день и выслушала претензии нескольких учителей. Но они тогда не знали о видео.

Министерство образования Карелии взяло под контроль ситуацию с некорректным поведением директора городской школы.

В пресс-службе ведомства добавили, что педагог должен соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, уважать честь и достоинство учеников, не допускать грубости и оскорбительных выражений. Что касается одежды, то в каждой школе есть свои требования к внешнему виду, стиль должен быть деловым.

По факту инцидента соответствующую проверку проведет и администрация Петрозаводска.