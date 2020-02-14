У китайского студента из Карелии не обнаружили коронавирус

В Карелию наконец-то поступили результаты анализов китайского студента, госпитализированного с подозрением на коронавирусную инфекцию. У него не обнаружили вирус.

Студента Петрозаводской государственной консерватории госпитализировали еще 1 февраля. У молодого человека, вернувшегося на учебу из Китая, была температура 37,4. Бригада скорой помощи приехала за студентом в противочумных костюмах. Его поместили в бокс инфекционной больницы.

Две недели ждали результаты анализов. Как сообщил в пятницу на своей странице в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, Центр гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга коронавирус не выявил. Студента сегодня выпишут из больницы. А длительность в верификации диагноза была связана с необходимостью двукратной проверки.