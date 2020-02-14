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14.02.2020 20:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Большинство сокращаемых работников "Крымских портов" трудоустроят

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Большинство сокращаемых работников государственного унитарного предприятия "Крымские морские порты" будет трудоустроено на промышленных заводах Керчи и предприятиях транспортной отрасли. Об этом заявил директор по правовым и имущественным вопросам КМП Денис Дворниченко.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Накануне министерство транспорта Республики Крым сообщило о предстоящих массовых сокращениях на КМП из-за тяжелого финансового положения. ГУП называет причиной оптимизации санкции Евросоюза и отток пассажирского и грузопотока после запуска в эксплуатацию Крымского моста.

По словам Денис Дворниченко, нынешнее сокращение на предприятии - не первое в его новейшей истории. И если два года назад на КМП работали около 2700 сотрудников, то сейчас осталось 2000, а после сокращений с 31 марта 2020 будет порядка 1500.

- Пока нельзя сказать, сколько конкретно человек останутся без работы, - уточнил Денис Дворниченко в прямом эфире "Радио "Крым". - Мы оптимизируем организационную структуру, что позволит более мягко подходить к вопросам управления предприятием. Тем не менее, предположительно, сокращение коснется порядка 400 человек в Керчи. Также сокращение коснется феодосийский торговый порт - там порядка 120 штатных единиц.

Почти всех сокращаемых специалистов трудоустроят в смежных сферах - на Керченском металлургическом комбинате и судостроительном заводе "Залив", которые сейчас наращивают объемы производства и нуждаются в квалифицированных кадрах. К слову, только в прошлом году КМЗ принял на работу около 150 человек. Еще около 300 человек ушли работать в порт Тамани, куда теперь благодаря Крымскому мосту можно добраться всего за 30 минут. Также рассматривается вариант трудоустройства на других предприятиях - "Морской торговый порт Усть-Луга", "ТЭС-Терминал-1", КЖД, "Транспортная безопасность Крыма".

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Как заверил Денис Дворниченко, после оптимизации штатной численности руководство предприятия ставит цель добиться безубыточной работы. Пока же бюджет РК ежегодно дотирует КМП на сотни миллионов рублей. В частности, в 2019-м сумма дотаций достигала 500 миллионов рублей. Предприятие планирует добиться рентабельной работы за счет развития круизных и пассажирских перевозок, в том числе на новых "Кометах", которые расширят географию и начнут курсировать до Феодосии и Евпатории. Также большая надежда на перевозку грузов из Абхазии и Сирии. Еще один источник средств для КМП - портовые и лоцманские сборы от проводки судов по Керчь-Еникальскому каналу под Крымским мостом - сейчас приносит предприятию до 70 процентов доходов. Вся сигнальная инфраструктура Крымского моста сейчас передается на баланс ГУПа.

В свою очередь, министерство транспорта Крыма разрабатывает сейчас программу развития на полуострове круизного туризма, пассажирских перевозок и яхтинга. Ее принятие позволит восстановить разрушенную инфраструктуру портов Феодосии и Ялты, которые обеспечивают пассажирские перевозки.

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