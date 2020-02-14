РФ запросила у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

Следственный комитет РФ в рамках дела об уничтожении фашистами Ейского детского дома в 1942 году запросил у Канады материалы в отношении Гельмута Оберлендера. Он подозревается в причастности к данному преступлению, рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

В декабре прошлого года канадский суд лишил Оберлендера выданного ему гражданства, так как было установлено его участие в деятельности Зондеркоманды СС-10 "а". В период 1942-1943 годов это подразделение, имевшее на вооружении мобильные газовые камеры, было направлено в Краснодарский край "с целью исполнения карательных операций против советских граждан".

В результате одной из таких операций было совершено массовое убийство воспитанников детского дома Ейска.

Гельмут Оберлендер служил в Зондеркоманде переводчиком. Ему удалось скрыться от предварительного следствия сразу же после капитуляции Германии и избежать уголовной ответственности.

Основой для возбуждения дела по статье 357 Уголовного кодекса "геноцид" стали рассекреченные ФСБ РФ архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству в Ейском детском доме. Дело расследует Главное следственное управление СК России.