Два человека погибли в результате крушения вертолета Ми-8 на Ямале

Два члена экипажа вертолета Ми-8 который совершил сегодня жестокую посадку на Ямале, скончались. Об этом "РГ" рассказала официальный представитель уральской транспортной прокуратуры Мария Антонова.

Ранее сообщалось, что после падения вертолета восемь человек находятся в удовлетворительном состоянии, двое оказались зажаты в кабине.

"По факту происшествия начата проверка", - сообщили в прокуратуре.

По данным регионального главка МЧС, информация об авиационном происшествии поступила в 16.20: в 400-500 метрах от Сабетты жестко приземлился вертолет авиакомпании "Скол", который следовал из Гыданского полуострова в порт.

"На борту находилось 10 человек, из них три члена экипажа. На место выехали два автомобиля от частной пожарной охраны "Ямал СПГ", - сообщили спасатели.