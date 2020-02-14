Скончался один из пострадавших на уральском заводе

Один из трех рабочих, пострадавших накануне на заводе в Первоуральске, скончался. "После инцидента на промышленном предприятии скончался мужчина", - сообщил "РГ" пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга.

От пояснил что в связи с новыми обстоятельствами, решается вопрос о переквалификации статьи на более тяжкую - с части 1 ст.143 УК РФ на ч.2 ст.143 (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека). Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до четырех лет лишения свободы.

Напомним, на предприятии по производству хрома в Первоуральске трое рабочих получили сильнейшие ожоги (порядка 80 процентов тела) из-за замыкания проводки. Мужчину спасти не удалось, женщины живы, но находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

По информации представителей завода, вчера утром в половине девятого в цехе пароснабжения произошло короткое замыкание, когда электрооборудование переключали с основной схемы на резервную.