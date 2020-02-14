Задержаны авторы фейкового видео о погоне за "зараженным" в Челябинске

В Челябинске установлены авторы распространенного в интернете видео, на котором люди в масках, респираторах и защитных костюмах преследуют человека в лесопарковой зоне. Шутникам грозит до 15 суток административного ареста, сообщили в пятницу в городском УМВД.

- По размещенным в сети Интернет видеоматериалам с неуместным розыгрышем проведена проверка, - сообщила представитель УМВД Челябинска Любовь Гайнуллина. - Установлены личности двоих участников видеосъемки, челябинцев в возрасте 27 и 25 лет, один из которых работает оператором в челябинской компании. Именно ему и пришла в голову идея видеоролика, который они сняли, чтобы прославиться. Молодые люди доставлены для разбирательства в отдел полиции "Центральный" и привлечены к ответственности по статье о мелком хулиганстве. За данное правонарушение законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток. Впрочем, законом предусмотрена и уголовная ответственность.

Ранее в интернете появилось видео, на котором неизвестные в защитных костюмах, масках и респираторах преследуют в лесопарковой зоне Челябинска мужчину, который на бегу хватает за одежду прохожих. Далее преследователи в него якобы "стреляют" и уносят.

В полиции задержанные полностью признали вину, заявили о том, что не предполагали каких-либо негативных последствий от розыгрыша и извинились за него перед горожанами. По словам автора идеи, больше подобными фейками они заниматься не будут.

Стоит отметить, что в Тюмени за аналогичное видео имевшее целью "напугать жителей и гостей города" задержан 17-летний подросток. Его судьбу решит комиссия по делам несовершеннолетних. А розыгрыш квалифицирован по той же статье о мелком хулиганстве.