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14.02.2020 12:05
Рубрика: Видео

Тащивший диван пешеход заблокировал проезжую часть и разозлил водителей

Текст: Вадим Давыденко

Человек по Платону - двуногое животное без перьев, о чем знает каждый студент-гуманитарий. По этой же логике, пешеход с габаритной мебелью на спине, например, с диваном, это уже не пешеход, а полноценное транспортное средство, в связи с чем имеет право передвигаться по проезжей части, а не тесниться на тротуаре.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Так рассуждал герой этого видео, снятого в солнечном Истборне (Новая Зеландия). Двухминутный неторопливый марш молодого новозеландца с диваном на спине взбесил водителей, вынужденных ехать со скоростью 5 км/ч. Попытки увещевать упрямца и заставить его перейти с проезжей части на тротуар разбились о железную логику: тащу на себе тяжесть, значит, я грузовик.

Странно, но никому из водителей так и не пришла в голову простая идея: закинуть чертов диван в багажник, усадить упрямого пешехода в салон и быстро отвезти к месту назначения. Человек - не просто двуногое без перьев, а еще и чрезвычайно упрямое двуногое.

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#видео #авто