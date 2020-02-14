Тащивший диван пешеход заблокировал проезжую часть и разозлил водителей

Человек по Платону - двуногое животное без перьев, о чем знает каждый студент-гуманитарий. По этой же логике, пешеход с габаритной мебелью на спине, например, с диваном, это уже не пешеход, а полноценное транспортное средство, в связи с чем имеет право передвигаться по проезжей части, а не тесниться на тротуаре.

Так рассуждал герой этого видео, снятого в солнечном Истборне (Новая Зеландия). Двухминутный неторопливый марш молодого новозеландца с диваном на спине взбесил водителей, вынужденных ехать со скоростью 5 км/ч. Попытки увещевать упрямца и заставить его перейти с проезжей части на тротуар разбились о железную логику: тащу на себе тяжесть, значит, я грузовик.

Странно, но никому из водителей так и не пришла в голову простая идея: закинуть чертов диван в багажник, усадить упрямого пешехода в салон и быстро отвезти к месту назначения. Человек - не просто двуногое без перьев, а еще и чрезвычайно упрямое двуногое.