У посольства России в Анкаре усилены меры безопасности

Меры безопасности были усилены в пятницу у здания российской дипмиссии в Анкаре. Как заявила пресс-атташе посольства Ирина Касимова, турецкие власти предприняли подобные шаги после того, как в адрес посла Алексея Ерхова поступили многочисленные угрозы из-за событий в сирийской провинции Идлиб.

"Ситуация в последнее время обострилась. В связи с этим по нашей просьбе турецкими властями предприняты дополнительные меры безопасности", - сказала Касимова. Ее слова приводит ТАСС. Как сообщается, посольство охраняет усиленный наряд полиции. Обстановка на прилегающей территории спокойная, никаких инцидентов не зафиксировано.

Ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов отметил, что определенные силы нагнетают антироссийскую истерию в соцсетях на фоне недавнего обострения ситуации в Идлибе, где 10 февраля погибли пять турецкий военных.