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14.02.2020 12:10
Рубрика: В мире

У посольства России в Анкаре усилены меры безопасности

Текст: Владимир Шилов

Меры безопасности были усилены в пятницу у здания российской дипмиссии в Анкаре. Как заявила пресс-атташе посольства Ирина Касимова, турецкие власти предприняли подобные шаги после того, как в адрес посла Алексея Ерхова поступили многочисленные угрозы из-за событий в сирийской провинции Идлиб.

Фото: Стоян Васев/ТАСС
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"Ситуация в последнее время обострилась. В связи с этим по нашей просьбе турецкими властями предприняты дополнительные меры безопасности", - сказала Касимова. Ее слова приводит ТАСС. Как сообщается, посольство охраняет усиленный наряд полиции. Обстановка на прилегающей территории спокойная, никаких инцидентов не зафиксировано.

Ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов отметил, что определенные силы нагнетают антироссийскую истерию в соцсетях на фоне недавнего обострения ситуации в Идлибе, где 10 февраля погибли пять турецкий военных.

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