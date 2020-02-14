У Renault появится новый бюджетный электромобиль в Европе

В отчете Renault о результатах работы компании в 2019 году для инвесторов приведен график выхода на рынок новых гибридов и электромобилей. Так неожиданно стало известно, что Renault запланировала выпуск электромобиля под бюджетным брендом Dacia в 2021 или 2022 годах.

Отмеченный на графике как Dacia urban city car - "городской легковой автомобиль" - электромобиль, очевидно, будет иметь кузов хэтчбек. Но наверняка известно, что это не будет новый Sandero или любая другая Dacia на современной глобальной платформе альянса Renault Nissan Mitsubishi. Следовательно, платформа будет использована от нынешних электромобилей Renault и Nissan.

В условия, кажется, полностью попадает электрический хэтчбек Renault K-ZE, доступный в Китае: компактные габариты (длина 3,75 м), экономичный мотор (мощность 45 л.с.), приемлемая автономность (до 270 км), низкая цена (чуть больше 8 тысяч в пересчете на евро). Но это - уж очень китайский формат, а география продаж электромобилей в Старом Свете привязана к развитости инфраструктуры, и поэтому почти полностью спрос сосредоточен в Западной Европе.

Renault K-ZE. Фото: Андрей Полухин / РГ

Для снижения выбросов углекислого газа на юге и востоке Европы Dacia будет расширять предложение автомобилей на пропане. Потому рассмотрим другие сценарии. При самом оптимистичном развитии событий для электромобиля Dacia разработают оригинальный кузов. По аналогии с дифференциацией Dacia Sandero и Renault Clio, закономерно предположить, что более вместительный, чем у Renault Zoe.

Но если выбор в качестве донора падет на Renault Zoe или Twingo Z.E., то более вероятно, что машине просто сменят "фасад", "облегчат" комплектацию и так пополнят им линейку Dacia. Также не будет невероятным, если электроквадроцикл Twizy со сменой поколения сменит "фамилию" с Renault на Dacia.