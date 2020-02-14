В анализах боксера Кушиташвили обнаружен кокаин

Эксперты обнаружили кокаин в анализах боксера Георгия Кушиташвили, обвиняемого в хранении наркотиков и нападении на сотрудника Росгвардии. Военный суд также признал законным его заключение под стражу.

В пятницу в суде рассматривалась апелляционная жалоба защиты на постановление об аресте. В ходе заседания прокурор озвучила результаты анализов, взятых у спортсмена.

"Прошу приобщить результаты медицинского освидетельствования Кушиташвили, в моче которого обнаружен кокаин", - приводит РИА "Новости" слова прокурора.

Также стало известно, что проводивший осмотр боксера врач-психиатр не обнаружил у него запаха алкоголя.

Георгий Кушиташвили входил состав сборной России по боксу и претендовал на участие в Олимпиаде. Тем удивительнее, что по результатам анализов в его организме был выявлен кокаин. Учитывая, с какой регулярностью спортсмены сдают допинг-тесты, его бы все равно не допустили до Игр и дисквалифицировали.

Кушиташвили был задержан 2 февраля в Москве. Он напал на сотрудника Росгвардии и сломал ему нос. У задержанного спортсмена изъяли кокаин массой 0,61 грамма. Он был арестован и исключен из сборной России.