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14.02.2020 12:32
Рубрика: Происшествия

В анализах боксера Кушиташвили обнаружен кокаин

Текст: Максим Домчев
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Эксперты обнаружили кокаин в анализах боксера Георгия Кушиташвили, обвиняемого в хранении наркотиков и нападении на сотрудника Росгвардии. Военный суд также признал законным его заключение под стражу.

В пятницу в суде рассматривалась апелляционная жалоба защиты на постановление об аресте. В ходе заседания прокурор озвучила результаты анализов, взятых у спортсмена.

Опубликовано видео задержания напавшего на росгвардейца в Москве

"Прошу приобщить результаты медицинского освидетельствования Кушиташвили, в моче которого обнаружен кокаин", - приводит РИА "Новости" слова прокурора.

Также стало известно, что проводивший осмотр боксера врач-психиатр не обнаружил у него запаха алкоголя.

Георгий Кушиташвили входил состав сборной России по боксу и претендовал на участие в Олимпиаде. Тем удивительнее, что по результатам анализов в его организме был выявлен кокаин. Учитывая, с какой регулярностью спортсмены сдают допинг-тесты, его бы все равно не допустили до Игр и дисквалифицировали.

Кушиташвили был задержан 2 февраля в Москве. Он напал на сотрудника Росгвардии и сломал ему нос. У задержанного спортсмена изъяли кокаин массой 0,61 грамма. Он был арестован и исключен из сборной России.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Росгвардия

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