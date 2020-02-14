В "Манчестер Сити" назвали предвзятым решение об отстранении от еврокубков

"Манчестер Сити" отреагировал на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении команды от участия в еврокубках на два сезона. С заявлением английского клуба можно ознакомиться на официальном сайте "горожан".

В сообщении отмечается, что "Сити" разочарован, но не удивлен вердиктом УЕФА. В то же время руководство "горожан" считает это решение предвзятым и намерено обжаловать его в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

Напомним, что УЕФА отстранил "Манчестер Сити" из-за нарушения финансового fair-play. По итогам расследования было выявлено завышение клубом доходов от спонсоров в 2012-2016 годах. Это позволило клубу обойти требования финансового fair-play.

- В декабре 2018 года главный следователь УЕФА публично предоставил результаты и санкции, которые он хотел применить к "Манчестер Сити" еще до начала расследования. Последующий процесс, курируемый им, не вызывал сомнений в конечном результате. Проще говоря, это дело возбуждено, преследуемо и судимо УЕФА. Теперь этот предвзятый процесс завершен. И наш клуб как можно скорее будет добиваться беспристрастного вердикта. Мы подаем жалобу в CAS, - говорится в сообщении на официальном сайте "Манчестер Сити".