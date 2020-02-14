Новости

В Киеве не хотят принимать эвакуированных из Уханя украинцев 00:09
В "Манчестер Сити" назвали предвзятым решение об отстранении от еврокубков 14.02.2020
Болельщики "Урала" и "Факела" были избиты во время матча Кубка ФНЛ 14.02.2020
На Кубани в лобовом ДТП два человека погибли и двое ранены 14.02.2020
Летчикам ВВС США разрешили носить тюрбаны, длинные волосы и бороды 14.02.2020
Обнародован новый план по урегулированию конфликта на Донбассе 14.02.2020
Министр Мантуров: Надеюсь, китайские смартфоны не подорожают 14.02.2020
В конгрессе США раскритиковали решение Трампа о ликвидации Сулеймани 14.02.2020
Новый Skoda Rapid: названа дата начала продаж в России 14.02.2020
Мадуро пообещал отправить главного оппозиционера страны за решетку 14.02.2020
На территории психбольницы Ставрополя найдено тело мужчины 14.02.2020
Создаваемая дальневосточная авиакомпания получит 20 самолетов SSJ-100 14.02.2020
Подтвержден первый случай заражения коронавирусом в Египте 14.02.2020
Сочи закупит 150 белорусских автобусов 14.02.2020
Экс-футболист сборной России Дмитрий Торбинский переехал в США 14.02.2020
Арестована женщина, бросившая младенца у метро "Парк Победы" 14.02.2020
У замглавы воронежского УГИБДД потребовали изъять недвижимость на 50 млн 14.02.2020
Минздрав проработает вопрос закупки лекарств для онкобольных 14.02.2020
Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым 14.02.2020
Большинство сокращаемых работников "Крымских портов" трудоустроят 14.02.2020
Пираты захватили контейнеровоз у берегов Нигерии 14.02.2020
У Renault появится новый бюджетный электромобиль в Европе 14.02.2020
Инфицированных коронавирусом в Китае будут выявлять при помощи телефонов 14.02.2020
Генетики нашли гигантские вирусы, способные заражать бактерии 14.02.2020
Анна Курникова опубликовала фото своего третьего ребенка от Иглесиаса 14.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Чем отличается новый плацкартный вагон
Чем отличается новый плацкартный вагон
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
14.02.2020 23:39
Рубрика: Спорт

В "Манчестер Сити" назвали предвзятым решение об отстранении от еврокубков

Текст: Артур Нанян

"Манчестер Сити" отреагировал на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении команды от участия в еврокубках на два сезона. С заявлением английского клуба можно ознакомиться на официальном сайте "горожан".

Фото: Стрингер/РИА Новости
"Зенит" вошел в топ-30 самых финансово стабильных клубов мира
Фото: AP Photo/Luca Bruno
Гол Роналду помог "Ювентусу" уйти от поражения в матче против "Милана"

В сообщении отмечается, что "Сити" разочарован, но не удивлен вердиктом УЕФА. В то же время руководство "горожан" считает это решение предвзятым и намерено обжаловать его в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

Напомним, что УЕФА отстранил "Манчестер Сити" из-за нарушения финансового fair-play. По итогам расследования было выявлено завышение клубом доходов от спонсоров в 2012-2016 годах. Это позволило клубу обойти требования финансового fair-play.

- В декабре 2018 года главный следователь УЕФА публично предоставил результаты и санкции, которые он хотел применить к "Манчестер Сити" еще до начала расследования. Последующий процесс, курируемый им, не вызывал сомнений в конечном результате. Проще говоря, это дело возбуждено, преследуемо и судимо УЕФА. Теперь этот предвзятый процесс завершен. И наш клуб как можно скорее будет добиваться беспристрастного вердикта. Мы подаем жалобу в CAS, - говорится в сообщении на официальном сайте "Манчестер Сити".

Спорт Футбол Вокруг футбола Спортивные организации Футбольные клубы "Манчестер Сити"

Главное сегодня

Путин помиловал трех граждан России
Минздрав проработает вопрос закупки лекарств для онкобольных
Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым
Россия договорилась с Беларусью о ценах на газ
Песков: Вопрос о выходном для голосования по Конституции проработают
Суд
Суд
Суд обязал Кержакова выплатить бывшей жене 5 млн за неуплату алиментов
НХЛ
НХЛ
Овечкин не забил в третьем матче подряд