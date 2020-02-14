В Porsche задумались о доступном спорткаре

Главный дизайнер Porsche Михаэль Мауэр воодушевлен идеей создания нового спорткара, настоящего, когда мера раскрытия динамического потенциала автомобиля определяется только мастерством водителя, а не быстродействием электронных систем.

В интервью для книги об истории создания Porsche 914, приуроченной к 50-летию модели, Михаэль Мауэр отметил, что идея о среднемоторном предельно легком и простом, но в то же время вымеренном и отточенном среднемоторном спорткаре - одна из нитей составляющих само ДНК компании. Впервые во всей полноте воплощенная в Spyder 550, затем воссозданная в Porsche 914.

По словам Мауэра, к созданию базового спорткара сегодня компания может пойти двумя путями, и привилегией именно Porsche является то, что ни один из них не обусловлен ценовым позиционированием.

Во-первых, компания может задаться целью построить максимально легкий, отзывчивый в управлении и лишенный электроники автомобиль. Или она может нацелиться на целевую аудиторию демократичных спорткаров наподобие Audi TT RS и Volkswagen Golf R32, и простота и сфокусированность на водителе нового спорткара, его функциональность, будут превалировать над пафосом бренда.

По какому бы пути в компании ни пошли, Мауэр убежден, это будет Porsche, каким он задуман самим Фердинандом Порше.