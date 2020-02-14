Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
14.02.2020 16:03
Рубрика: Легковые авто

В Porsche задумались о доступном спорткаре

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Porsche. Фото: Пресс-служба Porsche.
Фото: Пресс-служба Porsche.

Главный дизайнер Porsche Михаэль Мауэр воодушевлен идеей создания нового спорткара, настоящего, когда мера раскрытия динамического потенциала автомобиля определяется только мастерством водителя, а не быстродействием электронных систем.

В интервью для книги об истории создания Porsche 914, приуроченной к 50-летию модели, Михаэль Мауэр отметил, что идея о среднемоторном предельно легком и простом, но в то же время вымеренном и отточенном среднемоторном спорткаре - одна из нитей составляющих само ДНК компании. Впервые во всей полноте воплощенная в Spyder 550, затем воссозданная в Porsche 914.

Фото: www.facebook.com/porschegeneve
Белки использовали Porsche 911 для хранения орехов

По словам Мауэра, к созданию базового спорткара сегодня компания может пойти двумя путями, и привилегией именно Porsche является то, что ни один из них не обусловлен ценовым позиционированием.

Во-первых, компания может задаться целью построить максимально легкий, отзывчивый в управлении и лишенный электроники автомобиль. Или она может нацелиться на целевую аудиторию демократичных спорткаров наподобие Audi TT RS и Volkswagen Golf R32, и простота и сфокусированность на водителе нового спорткара, его функциональность, будут превалировать над пафосом бренда.

По какому бы пути в компании ни пошли, Мауэр убежден, это будет Porsche, каким он задуман самим Фердинандом Порше.

Что будет, если заправить машину всеми видами топлива
Госавтоинспекция начала активно вылавливать злостных нарушителей ПДД
#Porsche