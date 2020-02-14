В России начали сборку первого самолета Ил-114-300

Фюзеляж первого самолета Ил-114-300 начали собирать на производственной площадке авиазавода "Сокол", сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Самолет производится по серийным технологиям на предприятиях, входящих в ОАК. "На авиазаводе "Сокол" будут изготовлены семь отсеков фюзеляжа пассажирского самолета. После этого они будут переданы для окончательной сборки. В кооперации по изготовлению агрегатов участвуют также серийные заводы "ВАСО" и "Авиастар-СП" в Воронеже и Ульяновске", - поясняют в ОАК. Финальная сборка пройдет на производственных площадях РСК "МиГ" - на Луховицком авиационном заводе им. П.А. Воронина.

Проект гражданского самолета Ил-114-300 будет реализован полностью с использованием новейших цифровых технологий. В частности, работа ведется по бесчертежной системе - в едином информационном пространстве.

"Уже сегодня мы работаем с конструкторским бюро и производственными площадками Ильюшина в едином информационном пространстве, и эта синергия - яркий пример нашей успешной кооперации по данному проекту", - приводят в пресс-службе ОАК слова гендиректора Корпорации "МиГ" Ильи Тарасенко. Задача по увеличению доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме продукции поставлена перед предприятиями оборонно-промышленного комплекса в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, добавляют в ОАК.

Как ранее писала "РГ", в ближайшие пять лет Минпромторг планирует ввести в серию четыре новые модели самолетов для региональных и среднемагистральных перевозок. Среди них небольшой пассажирский самолет Ил-114-300, рассчитанный на 64 пассажира.

По оценкам экспертов, такой самолет необходим для местных линий, поскольку срок эксплуатации используемых сейчас на коротких рейсах самолетов Ан-24 и Ан-26-100 подходит к концу.

Пассажирский самолет Ил-114-300 является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. На самолетах Ил-114-300 устанавливается цифровой пилотажно-навигационный комплекс, обеспечивающий взлет и посадку в метеоусловиях категории II ИКАО.

То есть допускается точный заход на посадку и посадка по приборам с высотой принятия менее 60 м над взлетно-посадочной полосой (ВВП), но не ниже 30 м и при дальности видимости на ВПП не менее 350 м. Самолет, оборудованный в соответствии со II категорией, должен обеспечивать автоматическое снижение до высоты предпосадочного выравнивания.