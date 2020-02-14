ВМС США задержали в Аравийском море судно с иранскими ракетными комплексами

Экипаж ракетного крейсера Normandy ВМС США перехватил в Аравийском море судно с противотанковыми ракетными комплексами иранского производства. Это произошло еще на прошлой неделе, однако Центральное командование Вооруженных сил США сообщило об этом только в четверг.

По данным американской стороны, груз включал 150 противотанковых ракетных комплексов, являющихся иранскими копиями комплексов Kornet, три иранских ракеты класса "земля - воздух", тепловизионные оружейные прицелы, детали беспилотников и надводных судов, пишет ТАСС.

В Пентагоне заявили, что данные вооружения идентичны задержанным в ноябре прошлого года в Оманском заливе. Тогда экипаж эсминца Forrest Sherman на одном из судов обнаружил части ракет. В США убеждены, что этот груз предназначался для хуситов в Йемене.