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Вышел трейлер авантюрной комедии с Ксенией Собчак "Номер один"

Новости
    14.02.2020, 12:32
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Российская авантюрная комедия "Номер один" обзавелась третьим трейлером. Продолжающим детализировать, низводя до спойлеров, историю, воплощенную режиссером Михаилом Расходниковым ("Эластико", "Временные трудности") и сценаристом Тихоном Корневым ("Гоголь").

Фото: kinopoisk.ru
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А именно: молодой авантюрист Артем (Дмитрий Власкин, "Физрук", "Девушки бывают разные") встречает Феликса (Филипп Янковский) - "некогда легендарного похитителя предметов искусства, которого называли "Номер один".

После чего "старая школа" и новичок придумывают провернуть аферу века - украсть одну из самых дорогих картин современности, "Номер 1" Марка Ротко.

В числе же нюансов тот факт, что картина эта находится в галерее, принадлежащей бывшей жене Феликса, которую играет Ксения Собчак, и ее очередному мужу. Плюс Артем знакомится с девушкой Мариной (Рина Гришина, "Полицейский с Рублевки") и влюбляется в нее крайне некстати. Ведь Марина - следователь, которая очень хочет поймать уже наконец-то Феликса.

На экранах - с 19 марта.

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