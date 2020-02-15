Американцев эвакуируют с лайнера Diamond Princess до окончания карантина

США эвакуируют своих граждан с заблокированного рядом с портовым городом Йокогама к югу от Токио круизного лайнера Diamond Princess до окончания карантина.

Американские власти 16 февраля направят для этого на японские острова чартерный рейс, говорится на официальном сайте посольства США в Японии. По некоторым данным, на борту судна в настоящее время находятся 416 пассажиров и 12 членов экипажа с американскими паспортами. Все они проинформированы о предстоящих мероприятиях.

Американцев и их багаж погрузят в автобусы, после чего доставят к самолету. Как отмечают японские СМИ, чартер 17 февраля отправится из международного аэропорта Ханэда в штат Калифорния на территорию одной из военно-воздушных баз. По всей видимости, в США людей обяжут пройти двухнедельный карантин.

Напомним, что на круизном лайнере Diamond Princess после обнаружения коронавируса нового типа действует карантин. По официальной информации, он будет снят 19 февраля. Количество зараженных коронавирусом COVID-19 среди пассажиров и членов экипажа корабля составило 285 человек. Россиян среди заболевших нет.