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15.02.2020 13:55
Рубрика: В мире

До 285 возросло число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии

Текст: Александр Саможнев

Заражение новым коронавирусом COVID-2019 обнаружено еще у 67 человек на борту круизного лайнера Diamond Princess, которое находится на карантине в порту Иокогамы, заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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По его словам, выявлено еще 67 случаев заражения на судне. Среди них 38 пассажиров не проявляют никаких симптомов заболевания. Общее число зараженных достигло 285 человек.

После решения США эвакуировать американцев с Diamond Princess власти Японии могут пойти на аналогичные меры и в отношении граждан других стран, информирует агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники. США объявили об эвакуации 17 февраля 380 соотечественников двумя самолетами. Ранее карантинное судно разрешили покинуть примерно 200 пожилым пассажирам. Между тем общее число зараженных новым коронавирусом в Японии составляет 263 человек.

Напомним, туристический лайнер Diamond Princess 20 января отправился из города Иокогама в двухнедельный круиз, который должен был завершиться 4 февраля. Однако из-за коронавируса пассажиры оказались на карантине. На борту находятся 2666 туристов, среди которых 24 гражданина России. Больных среди россиян нет.

В мире Восточная Азия Япония Распространение коронавируса COVID 19

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