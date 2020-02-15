Новости

На Крымском мосту установлен новый рекорд движения автомобилей 12:36
Жителям Уханя ограничили выход из своих микрорайнов 12:31
Врач объяснила, почему нельзя промывать раны водкой 12:10
Мединский рассказал об открытии памятника императору Александру III 12:07
В Сербии празднуется День государственности 11:57
Телеканал NBC предупредил о фейках про коронавирус 11:48
В Ростовской области от ружейного выстрела погиб ребенок 11:43
В Башкирии при столкновении иномарок погибли два человека 11:37
В шахте под Белгородом произошел пожар, эвакуировано 245 человек 11:33
Биатлонистка Слепцова признана виновной в употреблении допинга 11:25
Минтруд представит итоговый вариант программы "Доступная среда" до 15 мая 11:19
Американские танкисты провели учения вблизи белорусской границы 11:17
Ждать ли нашествия китайских автомобилей в России 11:17
В Крыму накрыли крупную нарколабораторию 11:02
В Волгограде у ребенка в руках взорвался смартфон 10:56
Правительство одобрило повышение дисциплинарного штрафа для заключенных 10:48
Кабмин одобрил создание регистра имеющих право на бесплатные лекарства 10:42
МИД Украины отверг план по урегулированию в Донбассе 10:33
В Приморье пришла крупная партия овощей из КНР 10:04
Полезный для кишечника напиток назвали средством против рака 09:50
Конькобежец Кулижников стал чемпионом мира на дистанции 500 метров 09:40
В Минске прошел с аншлагом мюзикл по сюжетам Шагала 09:00
Российская спортсменка впервые в истории выиграла Кубок мира по хафпайпу 08:55
В Забайкалье за взятки арестован замминистра ЖКХ 08:50
МИД Китая назвал факты угрозы со стороны США 08:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Чем отличается новый плацкартный вагон
Чем отличается новый плацкартный вагон
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
15.02.2020 11:17
Рубрика: В мире

Американские танкисты провели учения вблизи белорусской границы

Текст: Александр Саможнев
Фото: REUTERS/Adrees Latif Фото: REUTERS/Adrees Latif
Фото: REUTERS/Adrees Latif

Танковый батальон вооруженных сил США, обычно дислоцированный в Техасе, провел учения в районе литовского города Пабраде, который располагается в 15 километрах от белорусской границы, сообщает телеканал Euronews.

Фото: AP Photo/Francisco Seco
НАТО возобновит тренировочную миссию в Ираке

Техасские танкисты находятся в Литве на ротационной основе в рамках программы усиления американского военного присутствия в Европе (The European Reassurance Initiative), весной батальон должен вернуться домой.

Учения посетил посол США в Литве Роберт Гилкрист, который вступил в должность только в этом месяце. Дипломат пообещал усилить военное сотрудничество между двумя странами. "Здесь много грязи, много металла, много танков, много шума", - комментировал он ситуацию на месте.

Между тем в начале февраля США начали самую масштабную переброску своих войск на европейский континент за последние 25 лет для участия в учениях НАТО Defender-2020, которые будут продолжаться пять месяцев главным образом в Польше и прибалтийских странах.

Фото: Александр Щербак / ТАСС
Сергей Лавров: Продолжается сращивание НАТО с Евросоюзом

Учения вызывают у Москвы большую озабоченность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В интервью "Российской газете" министр напомнил, что учения планируются в апреле-мае, они предполагают в дополнение к уже размещенным военным контингентам, переброску более 30 тысяч единиц американской техники и более 20 тысяч американских военнослужащих.

"Мы не можем игнорировать эти процессы, которые вызывают очень большую озабоченность, но реагировать будем таким образом, чтобы это не создавало ненужных рисков", - подчеркнул Лавров.

В мире США В мире Европа Литва Международные организации НАТО

Главное сегодня

Глава OMV рассказал о строительстве "Северного потока-2"
США повысят тарифы на самолеты из ЕС
Минздрав проработает вопрос закупки лекарств для онкобольных
Бросивший детей в Шереметьево мужчина арестован
Биатлонистка Слепцова признана виновной в употреблении допинга
Фоторепортаж
Фоторепортаж
В Голливуде вручили премию "Оскар"
В мире
В мире
Самый ценный экспонат с "Титаника" показали в США