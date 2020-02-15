Американские танкисты провели учения вблизи белорусской границы

Танковый батальон вооруженных сил США, обычно дислоцированный в Техасе, провел учения в районе литовского города Пабраде, который располагается в 15 километрах от белорусской границы, сообщает телеканал Euronews.

Техасские танкисты находятся в Литве на ротационной основе в рамках программы усиления американского военного присутствия в Европе (The European Reassurance Initiative), весной батальон должен вернуться домой.

Учения посетил посол США в Литве Роберт Гилкрист, который вступил в должность только в этом месяце. Дипломат пообещал усилить военное сотрудничество между двумя странами. "Здесь много грязи, много металла, много танков, много шума", - комментировал он ситуацию на месте.

Между тем в начале февраля США начали самую масштабную переброску своих войск на европейский континент за последние 25 лет для участия в учениях НАТО Defender-2020, которые будут продолжаться пять месяцев главным образом в Польше и прибалтийских странах.

Учения вызывают у Москвы большую озабоченность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В интервью "Российской газете" министр напомнил, что учения планируются в апреле-мае, они предполагают в дополнение к уже размещенным военным контингентам, переброску более 30 тысяч единиц американской техники и более 20 тысяч американских военнослужащих.

"Мы не можем игнорировать эти процессы, которые вызывают очень большую озабоченность, но реагировать будем таким образом, чтобы это не создавало ненужных рисков", - подчеркнул Лавров.