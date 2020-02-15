Фото: Орландо Блум сделал татуировку с ошибкой

Подписчики уличили британского актера Орландо Блума в незнании основ азбуки Морзе после того, как звезда "Пиратов Карибского моря" и "Карнивала Роу" поделился с ними в Instagram радостью и гордостью.

А именно: Блум продемонстрировал в соцсети фото руки с оригинальным рисунком - именем сына актера, Флинна, "набитым" азбукой Морзе.

Юзеров это, конечно, умилило, но от факта не уйти - и Орландо, и его тату-мастер допустили промах, не поставив одну точку. В результате вместо "L" на руке актера стоит "R". Итого, не "Флинн", а "Фринн".

Татуировщик уже признался, что буквально напортачил, и пообещал всё исправить.

Также на тату есть цифры. Насчет которых выдвинута романтическая теория, что это - координаты места, где Блум впервые поцеловал Кэрри Перри.

Единственный ребенок Блума родился 6 января 2011 года. Его мать - бывшая жена артиста, австралийская модель Миранда Керр. Пара поженилась летом 2010-го, а осенью 2013-года стало известно, что принято решение расстаться. По одной из версий - из-за измен модели.