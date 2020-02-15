Новости

Вышел трейлер фэнтези "Легенда о Зеленом рыцаре" 17:36
Анна Курникова опубликовала фото своего третьего ребенка от Иглесиаса 14.02.2020
"Красная Армия всех сильней": вышел тизер новых "Очень странных дел" 14.02.2020
Анджелина Джоли сыграет невесту Франкенштейна 14.02.2020
Вышел трейлер авантюрной комедии с Ксенией Собчак "Номер один" 14.02.2020

Фото: Орландо Блум сделал татуировку с ошибкой

Новости
    15.02.2020, 17:57
Текст:   Олег Усков

Подписчики уличили британского актера Орландо Блума в незнании основ азбуки Морзе после того, как звезда "Пиратов Карибского моря" и "Карнивала Роу" поделился с ними в Instagram радостью и гордостью.

А именно: Блум продемонстрировал в соцсети фото руки с оригинальным рисунком - именем сына актера, Флинна, "набитым" азбукой Морзе.

Юзеров это, конечно, умилило, но от факта не уйти - и Орландо, и его тату-мастер допустили промах, не поставив одну точку. В результате вместо "L" на руке актера стоит "R". Итого, не "Флинн", а "Фринн".

Татуировщик уже признался, что буквально напортачил, и пообещал всё исправить.

Также на тату есть цифры. Насчет которых выдвинута романтическая теория, что это - координаты места, где Блум впервые поцеловал Кэрри Перри.

Единственный ребенок Блума родился 6 января 2011 года. Его мать - бывшая жена артиста, австралийская модель Миранда Керр. Пара поженилась летом 2010-го, а осенью 2013-года стало известно, что принято решение расстаться. По одной из версий - из-за измен модели.

Новости

Билли Айлиш представила главную песню нового фильма о Джеймсе Бонде 14.02.2020
Вышел русский трейлер "африканской истории ужасов" 14.02.2020
Названа "лучшая группа в мире" 14.02.2020
Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена 14.02.2020
⧣ США
Фото: youtube.com/ Movie Trailers Source
Вышел трейлер сериала "Банды Лондона" от режиссера "Рейда" 14.02.2020
Вышел трейлер нового фильма Уэса Андерсона "Французский диспетчер" 13.02.2020
У "Аладдина" Гая Ричи появится продолжение 13.02.2020
⧣ фото
Фото: instagram.com/annakournikova
Анна Курникова родила Энрике Иглесиасу еще одного ребенка 11.02.2020
Победившая рак вокалистка "Тату" Юля Волкова перенесла новую операцию 09.02.2020
Анна Семенович перенесла операцию 07.02.2020
⧣ светская хроника
Фото: kinopoisk.ru
СМИ: "Санса Старк" из "Игры престолов" впервые станет мамой 13.02.2020
Стали известны грустные детали 11-дневного брака Памелы Андерсон 12.02.2020
74-летний муж бросил Памелу Андерсон через SMS 11.02.2020