Художника-акциониста Павленского задержали в Париже за драку

Российский художник-акционист Петр Павленский был задержан в Париже по делу о драке, которая произошла в канун Нового года в доме его адвоката. По версии следствия, речь идет о умышленном насилии с применением оружия. Полиция разыскивала его с 31 декабря, сообщает телеканал BFMTV.

Местные СМИ утверждают, что именно Павленский стоял за публикацией интимных видео с предполагаемым участием экс-кандидата от президентской партии на пост мэра Парижа Бенжамина Гриво. Сайт, на котором были выложены интимные подробности, заблокирован, но ресурс скоро вновь заработает, утверждал художник.

По словам Павленского, он хотел показать "лицемерие" Гриво, строившего предвыборную кампанию на защите семейных ценностей. В пятницу политик объявил, что снимает свою кандидатуру "после потока грязи", вылившегося лично на него и его семью.

Напомним, в январе 2019 года художник-акционист Петр Павленский был приговорен судом в Париже к трем годам заключения, в том числе двум годам условно, по делу о поджоге дверей Банка Франции в октябре 2017 года. При этом Павленский не находился в заключении, так как отбыл большую часть срока в предварительном заключении.