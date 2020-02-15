Как машину назовешь… Почему Coolray - самый крутой кроссовер Geely

Geely Coolray только что стартовал в Беларуси. Говорят, в первый же день местные автолюбители раскупили 200 кроссоверов - все, какие были готовы к этому моменту для продажи. А в марте эта модель выйдет и на российский рынок, и потому даже удивительно, насколько скупо компания рассказывает о своей новинке.

Конечно, SX11, как еще называют эту машину, предстоит побороться за внимание публики, смотрящей в сторону Hyundai Creta, Renault Kaptur, а теперь еще и Kia Seltos со Skoda Karoq. А потому на нашем рынке ее в любом случае ожидают сложности. Но, как бы ни разворачивались события, у новинки есть прекрасные шансы стать вторым "Атласом". "РГ" нашла убедительные причины назвать Coolray самым крутым кроссовером в линейке Geely. Точнее - минимум пять причин.

1. Модульная платформа

Китайские автопроизводители активно заимствуют лучшее из мировой практики, но каждая компания идет к этому своим путем. Кто-то, как Haval, приглашает иностранцев на ключевые посты - и даже в российском представительстве одну из главных ролей играет опытный французский топ-менеджер. Кто-то, как GAC Motor и Changan, уповает на совместные предприятия с европейскими и японскими брендами. Geely в этом смысле - уникальный случай. Эта компания пытается совмещать оба пути. Среди ведущих сотрудников - настоящая "сборная мира". А что касается СП, то оно у Geely куда более эффективное, чем в традиционном формате 50 на 50.

В 2010 году китайцы приобрели у американского концерна Ford убыточный бренд Volvo. С долгами, но в то же время с имиджем, традициями и главное - технологиями. Как результат: спустя несколько лет шведская марка вернулась в число мировых лидеров автопрома. Только не одна, а вместе с Geely, получившей возможность серьезного технического роста. Это коснулось и силовых установок - многие из них две марки делят между собой. И систем безопасности, которые в свое время прославили Volvo. И даже дизайна - новые модели Geely, например, Atlas Pro и даже концепт Preface, явно сделаны с оглядкой на шведов. А теперь дело дошло и до создания такого сложнейшего элемента, как модульная платформа. Среди китайских брендов таковые имеются пока далеко не у всех - еще у Chery и GAC Motor. Но у Geely их сразу три. Coolray стал первым автомобилем, который построили на архитектуре BMA (B-segment Modular Architecture) и который смогут оценить россияне.

Вообще модульная архитектура со временем станет востребованной во всем мире. Но в Китае она пригодится особенно. Здесь так часто обновляют модели и даже меняют их поколения, что за этим порой сложно уследить. С модульной платформой построить авто с нуля можно не за 36-48 месяцев, а вдвое быстрее - за 18-24. А уж производство различных модификаций на базе одной модели и вовсе станет текучкой. BMA - компактная платформа, но она позволит выпускать автомобили с шестью типами кузова (включая минивэны и универсалы) с колесной базой от 2 500 до 2 700 мм и колеей от 1 720 до 1 820 мм. Если конкретно, то в ближайших планах корпорации Geely Auto - построить на этой архитектуре более 10 моделей непосредственно Geely, Lynk & Co и Proton. Вслух об этом не говорят, но, скорее всего, BMA понадобится и для будущего Volvo XC20.

Универсализм платформы подчеркивает и возможность установки на нее сразу нескольких типов двигателей - кроме традиционных ДВС 1.0 и 1.5 с турбонаддувом, это самые разные гибридные установки. Базовой трансмиссией станет роботизированная преселективная коробка передач с двумя сцеплениями мокрого типа.

Одним из преимуществ BMA главный инженер проекта Кент Бовелан (как нетрудно догадаться, он швед) - называет организацию внутреннего пространства. В маленький автомобиль удалось вместить много места - это коснется, в первую очередь, пассажиров заднего ряда. Кроме того, приоритетом разработчиков (над платформой четыре года корпели около сотни специалистов из 20 стран мира) стала активная и пассивная безопасность. В итоге 70% компонентов BMA созданы из высокопрочной стали, еще 20% - из стали горячей штамповки. Цель - не просто успешно пройти испытания EuroNCAP, а превзойти требования этой организации. Получилось ли это - покажут краш-тесты. Но уже понятно, что с таким подходом Coolray окажется самым безопасным автомобилем Geely - как минимум в российской линейке.

2. Хорошие отзывы

Geely Coolray в нашей стране еще не представлен, а в Беларуси уже пошли первые отзывы от покупателей. "Динамика - огонь. На трассе - не кидает, по городу тоже нормально маневрирует!" - пишут в социальных сетях покупатели. Есть нюансы с грубоватой обработкой сварных швов на днище и толщиной металла. Но дилеры охотно предлагают дополнительный слой антикора и специальную пленку на капот. Для собственного спокойствия лучше это сделать, говорят первые владельцы.

Показательной получилась презентация на Дне открытых дверей, проводимом на заводе "БелДжи". Некоторые поклонники китайской марки вслух сожалели, что недавно купили Atlas, не дождавшись выхода на рынок SX11.

Репортеры тоже остались довольны. Дескать, 177-сильного мотора объемом 1,5 литра в сочетании с 7-диапазонным "роботом" машине хватает за глаза. Заминка на старте едва заметна, а дальше кроссовер рвет с места и даже ближе к сотне темпа не сбавляет. Десяти секунд для этого автомобилю достаточно.

Похвалили белорусские коллеги и маневренность автомобиля, и его подвеску. Мол, разворачивается на "пятачке", а на заводском полигоне, где есть имитация ям, стыков, гребенки и прочих неровностей, особых проблем не возникло, раздражающих скрипов не появилось. Вопросы возникли разве что к шумоизоляции, но с оговоркой - в сравнении "с эталонным в этом смысле Atlas.

3. Интересный дизайн

Дизайн автомобилей - уже давно сильная сторона Geely. Пожалуй, с тех пор, как в компанию пришел работать Питер Хорбери. Естественно, из Volvo, откуда затем в Китай перебрались и нынешний шеф-дизайнер шанхайской студии Гай Бургойн и ответственный за интерьеры Джастин Скалли. Британское бюро дизайна возглавил, кстати, бывший руководитель этого направления в Jaguar Уэйн Берджес. А всего таких бюро у китайцев шесть - кроме Ковентри и Шанхая, они есть в Калифорнии, в столице Малайзии Куала-Лумпуре, в Барселоне и, естественно, в Гетеборге.

Что касается непосредственно SX11, то, как утверждают в компании, тут есть за что благодарить не только огромную команду дизайнеров, но и лично Питера Хорбери. Дескать, Coolray вобрал в себя все лучшее из фирменного стиля марки. При этом кроссовер выглядит современно и молодежно. У него выразительный перед - с разделенной на несколько частей радиаторной решеткой, узкими светодиодными фарами и большими воздуховодами со встроенными противотуманками. Сбоку обязательно запомнятся массивные колесные арки и "парящая крыша". Сзади Coolray будут узнавать по оригинальному рисунку фонарей и мощному спойлеру.

Ну а дизайн интерьера россияне отметили еще по итогам Московского автосалона в 2018 году. Тогда казалось, что Geely привезла в столицу премиальный "компакт". На это намекали и материалы отделки, и модный джойстик КПП, и вынесенный над торпедо большой экран мультимедиа, и виртуальная "приборка". Оказалось, что SX11 - вовсе не премиум. В Китае его цена начинается с 88,8 тысячи юаней и доходит до 129,8 тысячи, то есть эквивалента диапазону от 790 тысяч до 1,15 млн рублей. В Беларуси автомобиль оценили в 40,9-43,9 тысячи рублей - в пересчете на российские это 1,2-1,3 миллиона. Если судить по ценам на Atlas, то в РФ они выше на 100-150 тысяч, чем в РБ. Это примерный ориентир, поскольку у нас, скорее всего, мотор будет не на 177 л.с., а на 150. Или сразу оба. Второй вариант, конечно, интереснее. Уж очень динамичным получился топовый агрегат.

4. Премиальное оснащение

Китайские автомобили давно выделяются на фоне остальных своим оснащением. Любят производители из КНР называть своим машины "интеллектуальными кроссоверами". Чего стоят, например, адаптивный круиз-контроль в Haval F7 и управляемая жестами мультимедийка в Chery Tiggo 4. Coolray в этом смысле тоже отличится. Какой бы ни была его итоговая цена, это будет самый доступный в России автомобиль с системой автопарковки.

Кроссовер #Geely Coolray будет самым доступным в России автомобилем с автоматической парковкой! И она - реально работает! Подробности - на обнаруженном в Сети видео. Правый руль пусть не смущает, это отзеркаливание. pic.twitter.com/9RQd1CuoeZ — AutoChina24 (@AutoChina24) February 12, 2020

На этом фоне меркнут даже полный "зимний пакет" с обогревом сидений, руля и зоны покоя "дворников" уже в базе, люк или "панорама" в крыше, боковые шторки безопасности, ассистент контроля "мертвых" зон, 10 передовых систем безопасности и помощи водителю, цифровая "приборка". Сложно сказать, чего в этом списке опций не хватает.

5. Символичное название

Ну и то, что Coolray - самый крутой из всех Geely, красноречиво говорит его название. Да, так и есть: "крутой", "классный" или даже "клевый" "луч", "проблеск". "Cool" - потому что кроссовер динамичный, модный, полный очарования и молодой энергии. А слово "Ray" символизирует то, как новинка выделяется в потоке своей яркой внешностью и премиальными технологиями, позволяющими водителю наслаждаться вождением и передвигаться так же свободно, как луч света", - пояснили в российском представительстве Geely.

А еще, по задумке маркетологов, "этот модный спортивный кроссовер словно яркий лазерный луч призван раскрасить будни жителя мегаполиса и наполнить жизнь новыми эмоциями". В шутку говоря: разве SX11 мог бы вызвать такие же ассоциации?

P.S.

Нельзя не добавить: Coolray станет самым крутым, ярким и интересным кроссовером Geely… потому что до России пока не добрался купеобразный FY11. У него будут более солидные размеры, более изящные формы, более продвинутые опции, более мощные моторы, но и, конечно, более высокие цены. Однако это - уже совсем другая история, которую стоит приберечь до появления модели на нашем рынке. Точных сроков в компании не называют, советуя ориентироваться на вторую половину года.