Когда за проезд под "кирпич" ГИБДД не лишает прав

Большинство автомобилистов привыкли считать "кирпич" дорожным знаком, который без исключения всегда запрещает движение автомобиля.

Многие водители знают свои права недостаточно хорошо и досконально не разбираются во всех тонкостях взыскания штрафов за проезд на этот запрещающий знак. Такой неосведомленностью могут пользоваться недобросовестные сотрудники ДПС: обнаружив автомобилиста, проехавшего под "кирпич", они будут пугать его лишением прав. И это, скорее всего, самое последнее чего желает автомобилист - остаться на долгий срок без привычного средства для передвижения он не захочет и попытается, как это принято говорить, "решить все на месте".

Конечно, не надо забывать, что проезд под "кирпич" строго запрещен в случае, если знак находится на трассе с односторонним движением или на дороге со встречным движением. Наказание за несоблюдение правила в этом случае - лишение водительского удостоверение на срок до 6 месяцев. А альтернативой может быть наложение на нарушителя штрафа в размере 5000 рублей.

Однако необходимо помнить, что есть случаи, когда проезд под "кирпич" не наказывается лишением водительских прав. Рассмотрим несколько таких случаев.

Так, например, двор, автомобильную стоянку, парковку или автозаправку нельзя считать проезжей частью. Это прилегающая территория, и если там висит "кирпич", и под него проехал водитель, то, фактически, требования этого знака он не нарушил.

Или другой распространенный случай: автомобиль заехал на территорию конечной остановки автобусов. Если водитель при этом двигался по ходу движения транспорта и проехал под "кирпич", то его действия попадают под ч.1 ст. 12.16 КоАП, которой предусмотрено наказание за "несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой". И в этом случае речь идет о штрафе в размере 500 рублей, а не о лишении прав.

Кстати, под этот штраф попадают также и автомобилисты, которые решаются на объезд дорожного затора по трамвайным рельсам. В этих местах нередко тоже можно встретить "кирпич". Если машина не выезжает на встречные рельсы и проезжает под запретительный знак, то на водителя распространяется только штраф в размере 500 рублей.

Лишения водительских прав не предусмотрено и за "кирпич", который находится на дорогах в местах разрывов разделительной полосы. Без последствий там развернуться не получится, так как за это нарушение по статье 12.11 части 3 КоАП предусмотрен штраф в размере 2500 рублей.

"Кирпич" висит также и над дорожными полосами, предусмотренными для движения общественного транспорта. Проезд обычного автомобиля по таким полосам считается нарушением. Но за него можно лишиться не водительских прав, а денег на оплату штрафа. А его размер составит в Москве и Санкт-Петербурге - 3000 рублей, а в других городах - 1500 рублей.