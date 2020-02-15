Косачев прокомментировал слова Макрона о санкциях

По мнению Косачева, ощущение здравого смысла "к французским политикам начинает возвращаться быстрее, чем ко многим другим".

"И это скорее обнадеживает, чем разочаровывает, - сказал он RT. - Сейчас разочарование постепенно сменяется ощущением надежд и перемен в наших отношениях, в том, что рано или поздно мы вновь возобновим взаимодействие по строительству единой Европы, не разделенной новыми границами".

Сенатор также напомнил, что Макрон уже не в первый раз делает заявление, которое содержит в себе нюансы в сравнении с общей политикой НАТО и ЕС по отношению к России. "Сейчас очевидно, что та политика НАТО и ЕС, которая сложилась и во многом определялась скорее Германией, нежели Францией, себя исчерпала", - сказал он.

Шесть лет достаточно жестких санкций, которые преследовали цель заставить Россию поменять свою политику в глобальном контексте, в отношении к ЕС и НАТО, к Украине, к крымскому вопросу, ни к чему не привели. "Россия сохраняет свою позицию. Более того, это позиция оказывается все более и более востребованной. И Макрон на это реагирует", - заключил Косачев.