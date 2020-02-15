Косачев прокомментировал слова Макрона о санкциях

Новости

В Самарской области на улице нашли младенца в пакете 15:36
Устюгов назвал беспределом решение о своей дисквалификации 15:20
В Новосибирске на берегу Оби построили город эскимосов 15:02
Как машину назовешь… Почему Coolray - самый крутой кроссовер Geely 15:00
Капитан задержанного украинского судна признал факт браконьерства 14:52
Министерство туризма Чечни объявило поиски кота-гурмана 14:41
США выделят миллиард долларов странам Европы на энергобезопасность 14:38
Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса 14:33
Первая смерть от коронавируса подтверждена в Европе 14:26
Генпрокуратура обвинила Нидерланды в уклонении от расследования дела MH17 14:24
В Калмыкии в ДТП пострадали шесть человек 13:59
До 285 возросло число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии 13:55
В Азовском море задержали судно с украинскими браконьерами 13:35
Зариф подтвердил расшифровку "черных ящиков" Boeing на территории Ирана 13:34
Пушков отреагировал на заявление МИД Британии о словах Путина про родителей 13:24
В тульском общежитии распылили слезоточивый газ, 8 студентов в больнице 13:16
Во Владимире в поезде "Ласточка" нашли мертвого машиниста 13:15
Ко Дню города в столице откроется парк возле Северного речного вокзала 13:08
В Госдуме оценили слова главы Литвы о сдерживании "российской угрозы" 12:55
На Крымском мосту установлен новый рекорд движения автомобилей 12:36
Жителям Уханя ограничили выход из своих микрорайнов 12:31
Врач объяснила, почему нельзя промывать раны водкой 12:10
Мединский рассказал об открытии памятника императору Александру III 12:07
В Сербии празднуется День государственности 11:57
Телеканал NBC предупредил о фейках про коронавирус 11:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Чем отличается новый плацкартный вагон
Чем отличается новый плацкартный вагон
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
15.02.2020 15:28
Рубрика: Власть

Косачев прокомментировал слова Макрона о санкциях

Текст: Галина Мисливская
Здравый смысл начинает возвращаться к французским политикам быстрее, чем к их западным партнерам, и это обнадеживает. Так глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментирвал слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что антироссийские санкции не дали результата, а вреда Европе причинили не меньше, чем России.
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

По мнению Косачева, ощущение здравого смысла "к французским политикам начинает возвращаться быстрее, чем ко многим другим".

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Эмманюэль Макрон: Россию нельзя постоянно блокировать и игнорировать

"И это скорее обнадеживает, чем разочаровывает, - сказал он RT. - Сейчас разочарование постепенно сменяется ощущением надежд и перемен в наших отношениях, в том, что рано или поздно мы вновь возобновим взаимодействие по строительству единой Европы, не разделенной новыми границами".

Сенатор также напомнил, что Макрон уже не в первый раз делает заявление, которое содержит в себе нюансы в сравнении с общей политикой НАТО и ЕС по отношению к России. "Сейчас очевидно, что та политика НАТО и ЕС, которая сложилась и во многом определялась скорее Германией, нежели Францией, себя исчерпала", - сказал он.

Шесть лет достаточно жестких санкций, которые преследовали цель заставить Россию поменять свою политику в глобальном контексте, в отношении к ЕС и НАТО, к Украине, к крымскому вопросу, ни к чему не привели. "Россия сохраняет свою позицию. Более того, это позиция оказывается все более и более востребованной. И Макрон на это реагирует", - заключил Косачев.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Франция Законодательная власть Совет Федерации Санкции и антисанкции

Главное сегодня

В Азовском море задержали судно с украинскими браконьерами
Пушков отреагировал на заявление МИД Британии о словах Путина про родителей
Глава OMV рассказал о строительстве "Северного потока-2"
Сретение Господне: главное, что надо знать о празднике
Устюгов назвал беспределом решение о своей дисквалификации
Опрос
Опрос
Россияне поддерживают изменения в Конституцию, предложенные Путиным
Технологии
Технологии
В электронную форму переведут еще 47 госуслуг