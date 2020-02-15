"Ливерпулю" до чемпионства осталось одержать пять побед

"Ливерпуль" сделал еще один шаг к чемпионству. В матче 26-го тура Премьер-лиги "красные" одолели "Норвич" (1:0) и увеличили отрыв от ближайшего конкурента до 25 очков.

К чести "канареек", они дали бой лидеру чемпионата. При определенных раскладах "Норвич" мог и победить, но сказался класс соперника и блестящая игра в некоторых эпизодах голкипера Алиссона.

А забили единственный гол гости уже в концовке: это вышедший на поле после травмы Садио Мане принял мяч в чужой штрафной и точным ударом с левой ноги попал точно в угол.

До победы в Премьер-лиге "Ливерпулю" осталось одержать пять побед. Если команда Юргена Клоппа выиграет в следующих пяти встречах (против "Вест Хэма", "Уотфорда", "Борнмута", "Эвертона" и "Кристал Пэлас"), то она станет чемпионом еще до выездного поединка с "Манчестер Сити" 4 апреля.

Таким образом, "Ливерпуль" может завоевать титул уже в марте. Если это случится, то это будет самое ранее чемпионство в истории английского первенства. Нынешний рекорд принадлежит "Манчестер Юнайтед", который в 2001 году выиграл "золото" 14 апреля.