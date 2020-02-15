МИД Украины отверг план по урегулированию в Донбассе

МИД Украины отверг предложенный на Мюнхенской конференции по безопасности Мирный план по Донбассу. В ведомстве выразили несогласие в представленным там тезисами под тем предлогом, что это частная инициатива группы политиков и экспертов.

Ранее в пятницу на сайте Мюнхенской конференции по безопасности появился документ под названием "12 шагов к усилению безопасности на Украине и евроатлантическом регионе". Подписи под ним поставили несколько десятков известных политиков и дипломатов, в том числе, бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов, экс-министр обороны Великобритании Дес Браун, а также председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

С целью урегулирования ситуации в Донбассе эксперты, в том числе, предложили открыть дополнительные пункты пропуска, активизировать поиск пропавших без вести людей, разминировать позиции вдоль линии соприкосновения. Кроме того, предлагается изучить возможность участия ЕС, России и западного бизнеса в восстановлении инфраструктуры востока Украины, а также ослабить санкции против России.

МИД Украины также утверждает, что после критики со стороны Киева План сняли с официального сайта конференции, понизив его статус, пишет "Украинская правда".